Il call center di Immuni è pronto a partire a livello nazionale (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Le notifiche di contatto a rischio su ImmuniImmuni riparte dai call center, ora che il Garante per la protezione dei dati personali ha dato il via libera definitivo al servizio di assistenza agli utenti risultati positivi a Covid-19. La decisione è arrivata pochi giorni fa e fa ben sperare per un’ulteriore diffusione del servizio telefonico di assistenza agli utilizzatori di Immuni. Uno dei punti deboli dell’app, che tiene traccia dei contatti degli utenti e avvisa chi si sia trovato in prossimità di qualcuno successivamente risultato positivo al coronavirus, è stato finora quello dell’integrazione tra il servizio e le aziende sanitarie territoriali, che hanno spesso tardato o omesso di registrare il dato fornito dall’app, rendendone sostanzialmente vano il lavoro di tracciamento. A correzione di ... Leggi su wired (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Le notifiche di contatto a rischio suriparte dai, ora che il Garante per la protezione dei dati personali ha dato il via libera definitivo al servizio di assistenza agli utenti risultati positivi a Covid-19. La decisione è arrivata pochi giorni fa e fa ben sperare per un’ulteriore diffusione del servizio telefonico di assistenza agli utilizzatori di. Uno dei punti deboli dell’app, che tiene traccia dei contatti degli utenti e avvisa chi si sia trovato in prossimità di qualcuno successivamente risultato positivo al coronavirus, è stato finora quello dell’integrazione tra il servizio e le aziende sanitarie territoriali, che hanno spesso tardato o omesso di registrare il dato fornito dall’app, rendendone sostanzialmente vano il lavoro di tracciamento. A correzione di ...

