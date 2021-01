Governo: Conte, 'serve maggioranza solida, non si può prendere un voto qua e là' (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - Andare avanti con i responsabili nel caso in cui l'appoggio di Iv venisse meno? "Io ho sempre detto che ci vuole una maggioranza solida per portare avanti l'azione del Governo, non si può prendere un voto qua e là". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti al ritorno dal Quirinale. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - Andare avanti con i responsabili nel caso in cui l'appoggio di Iv venisse meno? "Io ho sempre detto che ci vuole unaper portare avanti l'azione del, non si puòunqua e là". Lo ha detto il premier Giuseppe, rispondendo alle domande dei cronisti al ritorno dal Quirinale.

