**Governo: Bettini, ‘ci sono condizioni per intesa di fine legislatura con attuale maggioranza’** (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) – “Le parole di Conte, dopo l’incontro con il Presidente Mattarella, interpretano lo stato d’animo del Paese. Siamo di fronte a prove terribili. La classe dirigente democratica deve sapersi unire per affrontarle al meglio nell’interesse dei cittadini. Ci sono le condizioni, dopo il buon lavoro con il contributo di tutti sul Recovery Plan, per definire un’intesa di fine legislatura, nei confini dell’attuale maggioranza che in questi mesi ha ottenuto risultati importanti”. Così con un post su Facebook Goffredo Bettini, dirigente nazionale del Pd, commenta le dichiarazioni del premier Conte al termine dell’incontro al Quirinale con il presidente Mattarella. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) – “Le parole di Conte, dopo l’incontro con il Presidente Mattarella, interpretano lo stato d’animo del Paese. Siamo di fronte a prove terribili. La classe dirigente democratica deve sapersi unire per affrontarle al meglio nell’interesse dei cittadini. Cile, dopo il buon lavoro con il contributo di tutti sul Recovery Plan, per definire un’di, nei confini dell’maggioranza che in questi mesi ha ottenuto risultati importanti”. Così con un post su Facebook Goffredo, dirigente nazionale del Pd, commenta le dichiarazioni del premier Conte al termine dell’incontro al Quirinale con il presidente Mattarella. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

ilfoglio_it : Renzi manda testi a Bettini: 'Un papiro'. Il piano del Recovery viene riscritto. Le cancellature di Giuseppe Conte,… - TgLa7 : #Governo, #Bettini: c'è condizione per intesa di legislatura - borghi_claudio : Mamma mia che schifezza... Tutto sto casino per mettere BETTINI sottosegretario facendo fuori l'unico passabile del… - EureosCriss : RT @martinoloiacono: **GOVERNO: BETTINI, 'CI SONO CONDIZIONI PER INTESA DI FINE LEGISLATURA CON ATTUALE MAGGIORANZA'** = #maratonamentana… - TutankhatonEdit : RT @mante: Le manovre di Renzi non escludono che questo governo sia sostenuto da partiti disastrosi. Da un lato la mediocrità autolesionist… -