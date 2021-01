Gattuso: “Dopo l’Inter abbiamo subito un po’ d’involuzione” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Dopo la sofferta vittoria negli ottavi di Coppa Italia contro l’Empoli il tecnico del Napoli Rino Gattuso ha parlato ai microfoni della Rai Soddisfatto del risultato, ma non della prestazione? «No, abbiamo fatto una grandissima prestazione. abbiamo giocato contro tanti giovani che però sono già giocatori importanti. Oggi era importante dare minuti a chi aveva giocato meno. Dobbiamo trovare un po’ di equilibrio in più» È mancata continuità «Non è mancata solo a noi, se vai a vedere il percorso di tutte le squadre in Europa da quando è arrivato il covid, hanno avuto tutti difficoltà. Già è tanto che stiamo dando continuità al sistema calcio. Non siamo i soli, però dobbiamo migliorare» Sul giallo dei tamponi dell’Empoli? «Penso che bisogna guardare anche al campionato inglese che è il più organizzato al mondo e anche loro ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 13 gennaio 2021)la sofferta vittoria negli ottavi di Coppa Italia contro l’Empoli il tecnico del Napoli Rinoha parlato ai microfoni della Rai Soddisfatto del risultato, ma non della prestazione? «No,fatto una grandissima prestazione.giocato contro tanti giovani che però sono già giocatori importanti. Oggi era importante dare minuti a chi aveva giocato meno. Dobbiamo trovare un po’ di equilibrio in più» È mancata continuità «Non è mancata solo a noi, se vai a vedere il percorso di tutte le squadre in Europa da quando è arrivato il covid, hanno avuto tutti difficoltà. Già è tanto che stiamo dando continuità al sistema calcio. Non siamo i soli, però dobbiamo migliorare» Sul giallo dei tamponi dell’Empoli? «Penso che bisogna guardare anche al campionato inglese che è il più organizzato al mondo e anche loro ...

