Dai viaggi brevi al «total relax», i travel trend del 2021 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Fare previsioni per quello che ci aspetterà nel 2021 dal punto di vista dei viaggi è assai arduo. Con la pandemia è diventato molto più difficile abbandonare i confini nazionali e, anche volendo e potendo, i dubbi e le perplessità spingono alla rinuncia. Sicuramente una cosa è certa: non si potrà viaggiare con la stessa libertà e spensieratezza, anche se le compagnie aeree si stanno attrezzando con strumenti nuovi, come il passaporto sanitario. Anche se i problemi di spostamento sono destinati a persistere, i più ottimisti vedono in questa crisi un'opportunità senza precedenti per ripensare il settore del turismo, con più attenzione al pianeta. Secondo il Sustainable travel Report di Booking.com, nel 2019 10 milioni di utenti Skyscanner hanno scelto di volare con compagnie che dichiarano emissioni ridotte di CO2, e il ...

