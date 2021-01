Crisi di governo, Orlando: 'Grave errore di pochi, pagheremo tutti' (Di mercoledì 13 gennaio 2021) 'Un Grave errore fatto da pochi che pagheremo tutti'. Lo ha scritto su Twitter il vicesegretario Pd Andrea Orlando dopo l'annuncio di Matteo Renzi delle dimissioni dei ministri di Italia Viva. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 13 gennaio 2021) 'Unfatto dache'. Lo ha scritto su Twitter il vicesegretario Pd Andreadopo l'annuncio di Matteo Renzi delle dimissioni dei ministri di Italia Viva. ...

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - fattoquotidiano : Crisi governo, Travaglio su La7: “Renzi fa finta di essere stato cacciato come fece Salvini al Papeete dopo aver bu… - fattoquotidiano : Governo, Bersani su La7: “Renzi punta alla crisi per acquisire centralità. Con Conte sta usando la stessa retorica… - paola_colella : RT @olli_gu: una soluzione per la crisi di governo potrebbero essere le poltrone a rotelle. - mrug3364 : RT @lauraboldrini: Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha bisogn… -