Con questo ritmo servono 8 anni per vaccinare tutti in Calabria, 6 in Lombardia: uno studio sui tempi delle somministrazioni – L'intervista

Di questo passo ci vorranno anni. Lo studio del Pse Lab del Politecnico di Milano calcola il tempo che ogni Regione d'Italia, alla luce dei ritmi attuali, potrebbe impiegare per raggiungere l'immunità di gregge necessaria alla sconfitta di Covid-19. I risultati che vengono fuori parlano da soli: per arrivare a vaccinare l'intera popolazione, solo con le due dosi di Pfizer attualmente disponibili e ai tempi registrati al 12 di gennaio, la Calabria impiegherebbe 8 anni e 299 giorni. Scenderebbe a 4 anni e 149 giorni per l'obiettivo del 67% di copertura necessaria all'immunità di gregge. È il caso peggiore in assoluto nella classifica realizzata dal team di ricerca del Politecnico, che non ha risparmiato di calcolare dati impressionanti per molte altre ...

Ultime Notizie dalla rete : Con questo Con questo Recovery Plan faranno ridere l'Europa Il Tempo Il piumino di Benedetta Porcaroli è il modello che tutte le invidiamo in questo 2021, e c'è un perché

A lezione di street style da BenniPi per non sbagliare mai un look. La giovane attrice romana è ormai una certezza in fatto di stile. Non a caso è tra le muse del cuore nostro (leggi: di Elle) e di Al ...

Delusione Giampaolo: "Una beffa, ma il Toro ha giocato con personalità"

L’amarezza è tanta. Perdere l’accesso ai quarti di Coppa Italia ai calci di rigore non è piacevole. Ma qualche motivo per sorridere Giampaolo ce l'ha ugualmente: “La squadra ha fatto bene, è stata com ...

