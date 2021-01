Chi l'ha visto: stasera su Rai3 i casi di Maria Chindamo e Federica Farinella (Di mercoledì 13 gennaio 2021) stasera su Rai3, alle 21:20, torna Chi l'ha visto? con una puntata dedicata ai casi di Maria Chindamo e di Federica Farinella. Chi l'ha visto? torna stasera su Rai3 alle 21.20 per occuparsi di due misteriosi casi: quello dell'imprenditrice calabrese Maria Chindamo e dell'aspirante modella Federica Farinella. Durante la puntata odierna verrà mostrato un documento esclusivo su Salvatore Ascone, uno dei personaggi chiave nel caso della morte della giovane imprenditrice calabrese Maria Chindamo, scomparsa a 44 anni il 6 maggio 2016 a Limbadi in Calabria. È il proprietario della telecamera ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 13 gennaio 2021)su, alle 21:20, torna Chi l'ha? con una puntata dedicata aidie di. Chi l'ha? tornasualle 21.20 per occuparsi di due misteriosi: quello dell'imprenditrice calabresee dell'aspirante modella. Durante la puntata odierna verrà mostrato un documento esclusivo su Salvatore Ascone, uno dei personaggi chiave nel caso della morte della giovane imprenditrice calabrese, scomparsa a 44 anni il 6 maggio 2016 a Limbadi in Calabria. È il proprietario della telecamera ...

Giorgiolaporta : Ho visto ex Ministri ulivisti chiedere l'amnistia per il terrorista #CesareBattisti; dedicare aule del Senato a chi… - andreadelogu : Però c’è da dire che non ho mai visto una rosicata di tali proporzioni. Cioè, dopo il medioevo che fra potenti han… - borghi_claudio : @Predato74151882 Ma cazzarola non vi è ancora passata la voglia dell'assalto ai palazzi? Avete visto a chi fa gioco… - Omantini : Chi lo ha votato a Renzi lo hanno fatto votare..una delusione senza fine ..oltre che spero @GiuseppeConteIT abbia u… - movncoeur : giusto così no? l'unica cosa che ho visto in questa pandemia è stato il sacrificio di pochi e lo sbattersene al caz… -