Bimba di 4 anni investita davanti agli occhi della nonna: è in fin di vita (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Una Bimba di 4 anni è stata investita mentre attraversava la strada insieme alla nonna: ha riportato gravi lesioni cerebrali. Una famiglia di Manchester sta vivendo un dramma da ieri pomeriggio. Secondo quanto emerso dai tabloid britannici, una Bimba di soli 4 anni è stata investita ieri pomeriggio mentre attraversava la strada insieme alla nonna. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Unadi 4è statamentre attraversava la strada insieme alla: ha riportato gravi lesioni cerebrali. Una famiglia di Manchester sta vivendo un dramma da ieri pomeriggio. Secondo quanto emerso dai tabloid britci, unadi soli 4è stataieri pomeriggio mentre attraversava la strada insieme alla. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

matteosalvinimi : Un “giornalista” che se la prende con una bimba di 8 anni, innamorata del suo papà come il suo papà è innamorato di… - gianninastar14 : Riassunto della mia mattinata. All’Esselunga scopro che Toldo ha una bimba di circa 2 anni. Nuova compagna e nuova… - RosatiIvo : @TeresaBellanova Ho un ristorante e stanotte per dormire ho preso lo xanax. Per colpa vostra. Chiedevo solo stabili… - Yleniaa____ : @sofxniall Beh non devi ASSOLUTAMENTE fidarti di una relazione bellissima iniziate 5 anni fa, di cui fa parte anche… - mammasi68 : RT @luigivanti: Ma veramente una bimba di 12 anni è’ stata sospesa dalla sua Scuola perché colpevole di aver abbracciato una sua amica che… -