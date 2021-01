Barbara D’Urso asfaltata da Enock | “Con lei parli solo di caz***e”

Leggi su solodonna

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Lapidario l’ex gieffino che, dopo l’uscita per eliminazione dalla Casa, è uno dei pochi, se non l’unico, che non frequenta il salotto di. Nessuna partecipazione del fratello di Balotelli in tv a Pomeriggio Cinque o a Live Non è La: i fan si devono accontentare delle sue dirette su Instagram. Lui spiega il motivo e gela la Regina di Mediaset.Articolo completo: dal blogDonna