'Amici 20', Arisa propone di 'salvare' Arianna Gianfelici dalla sfida ma scoppia la polemica in casetta: ecco cos'è successo! (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Poco fa, durante l'ultimo appuntamento con il pomeridiano di Amici 20, abbiamo assistito ad una discussione che ha coinvolto tutti gli allievi della ventesima edizione del reality di Canale 5. Una proposta di Arisa per salvare Arianna Gianfelici dalla sfida ha diviso i ragazzi in due fazioni. A causa di un provvedimento disciplinare dovuto alle pessime condizioni igieniche delle casette, diverse settimane fa i cantanti e i ballerini avevano dovuto scegliere tre concorrenti da mandare in sfida. I nomi fatti erano stati quelli di Arianna, Riccardo Guarnaccia e Rosa Di Grazia. Arisa ha così proposto di evitare la sfida di Arianna facendole fare in cambio le pulizie, dato che si tratta di un provvedimento preso ...

