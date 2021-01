15 torte di compleanno che hanno traumatizzato per sempre dei bambini innocenti (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il compleanno è certamente uno dei momenti più attesi durante l’arco di tutto l’anno, soprattutto da parte dei bambini, che non vedono l’ora di festeggiarlo e gustarsi una buonissima torta. Spesso i più piccoli, sono soliti chiedere ai genitori delle creazioni che non a tutti possono risultare semplici, in particolar modo quando si decide di non affidarsi a professionisti e si cerca di provare a realizzarle in casa. Finchè si tratta di una torta semplice va tutto bene, ma nel momento in cui i bambini si rivelano più esigenti e chiedono delle decorazioni molto dettagliate, ci si può trovare davvero nei guai. Curiosando sul web siamo riusciti a trovare alcune fotografie di persone che sembra ce l’abbiano messa tutta per creare una bella torta, ma i risultati non sembrano essere stati dei migliori…a voi l’ardua sentenza! 1. Questa torta ... Leggi su virali.video (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ilè certamente uno dei momenti più attesi durante l’arco di tutto l’anno, soprattutto da parte dei, che non vedono l’ora di festeggiarlo e gustarsi una buonissima torta. Spesso i più piccoli, sono soliti chiedere ai genitori delle creazioni che non a tutti possono risultare semplici, in particolar modo quando si decide di non affidarsi a professionisti e si cerca di provare a realizzarle in casa. Finchè si tratta di una torta semplice va tutto bene, ma nel momento in cui isi rivelano più esigenti e chiedono delle decorazioni molto dettagliate, ci si può trovare davvero nei guai. Curiosando sul web siamo riusciti a trovare alcune fotografie di persone che sembra ce l’abbiano messa tutta per creare una bella torta, ma i risultati non sembrano essere stati dei migliori…a voi l’ardua sentenza! 1. Questa torta ...

fookinglosah23 : RT @maljksflaws: Noi ce la meritavamo la puntata del boss delle torte speciale compleanno di zayn. - stillxrebba : IL BOSS DELLE TORTE HA FATTO LA TORTA DI COMPLEANNO DI ZAYN KANCKSMVKKDVKLSKFNE - maljksflaws : Noi ce la meritavamo la puntata del boss delle torte speciale compleanno di zayn. - Bennisulpezzo : Gigi Hadid che fa fare la torta per il compleanno di Zayn al boss delle torte non so perché mi faccia così ridere - chialoveslarryx : IL BOSS DELLE TORTE HA FATTO LA TORTA DI COMPLEANNO A ZAYN AIUTO -

Ultime Notizie dalla rete : torte compleanno Compleanno nell’era Covid: niente festa, regala 21 torte a domicilio agli amici LeccePrima Anthony Mackie: "Will Smith mi diede un pugno in faccia al suo compleanno"

Durante una recente intervista, Anthony Mackie ha ricordato del pugno datogli in faccia da Will Smith nel 2019, quando entrambi si trovavano a Budapest per lavoro e la star Marvel andò al compleanno d ...

Gigi Hadid, gli auguri speciali a Zayn Malik

La top model ha condiviso una dedica al marito nel giorno del suo compleanno, con un divertente scatto di coppia ...

Durante una recente intervista, Anthony Mackie ha ricordato del pugno datogli in faccia da Will Smith nel 2019, quando entrambi si trovavano a Budapest per lavoro e la star Marvel andò al compleanno d ...La top model ha condiviso una dedica al marito nel giorno del suo compleanno, con un divertente scatto di coppia ...