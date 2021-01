Tiri liberi sul basket orobico Bergamo, niente alibi sull’arbitraggio (Di martedì 12 gennaio 2021) Trovare nell’arbitraggio una delle cause della sconfitta è riduttivo specie se parliamo di una squadra all’ottava sconfitta di fila. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 12 gennaio 2021) Trovare nell’arbitraggio una delle cause della sconfitta è riduttivo specie se parliamo di una squadra all’ottava sconfitta di fila.

Rougenoir1978 : Scrivere “Milan, quanti rigori!” È come dire “Olimpia, quanti tiri liberi!” Non ha nessun senso. È una regola del g… - lewisstxx : @causewemadeit_2 mi dispiace così tanto rob, parlane con qualcuno tesoro, secondo me ti farà bene e tiri fuori tutt… - ufromthecity : @LORDGNEGASALTA HahsHshsgag doppio godimento. Ai due tiri liberi di damion stavo avendo un infarto - domthewizard : Sul fallo di Consigli su Cris al milan avrebbero dato 3 rigori come i tiri liberi nel basket #jvtblive - ducciosiena : Non meriteresti nemmeno risposta .. dico solo : i rigori fanno parte di questo sport ? Allora di cosa parliamo ? ..… -

Ultime Notizie dalla rete : Tiri liberi Tiri liberi sul basket orobico Bergamo, niente alibi sull'arbitraggio L'Eco di Bergamo Libero: «è finito l’idillio tra Napoli e Gattuso»

Per il giornale di Feltri le ultime uscite del tecnico "hanno reso esplicito un malessere strisciante": "I tifosi non si divertono" ...

Crisi di governo, i numeri incerti del Senato. Senza Iv maggioranza a rischio

I 19 voti di Renzi fondamentali per l'esistenza della maggioranza e del governo. E la caccia ai "responsabili" non basta senza l'apporto di ...

Per il giornale di Feltri le ultime uscite del tecnico "hanno reso esplicito un malessere strisciante": "I tifosi non si divertono" ...I 19 voti di Renzi fondamentali per l'esistenza della maggioranza e del governo. E la caccia ai "responsabili" non basta senza l'apporto di ...