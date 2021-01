Tamponi antigenici rapidi validi per definire i casi positivi da Covid: la circolare del ministero (Di martedì 12 gennaio 2021) I Tamponi antigenici rapidi rientreranno nel computo dei casi contagiati dal Coronavirus. Il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, ha firmato ieri, 11 gennaio 2021, la circolare che riconosce la validità dei test antigenici rapidi di ultima generazione nella definizione di caso Covid-19. La circolare “Aggiornamento della definizione di caso Covid-19 e strategie di testing” tiene conto delle nuove indicazioni dall’Europa. Tuttavia, i Tamponi rapidi non sono equiparabili ai Tamponi molecolari in termini di affidabilità. Il ministero infatti non li mette sullo stesso piano, fornendo ... Leggi su urbanpost (Di martedì 12 gennaio 2021) Irientreranno nel computo deicontagiati dal Coronavirus. Il direttore della Prevenzione deldella Salute, Gianni Rezza, ha firmato ieri, 11 gennaio 2021, lache riconosce latà dei testdi ultima generazione nella definizione di caso-19. La“Aggiornamento della definizione di caso-19 e strategie di testing” tiene conto delle nuove indicazioni dall’Europa. Tuttavia, inon sono equiparabili aimolecolari in termini di affidabilità. Ilinfatti non li mette sullo stesso piano, fornendo ...

zaiapresidente : ? Secondo il Ministero della salute, i test rapidi antigenici sono assimilabili ai tamponi molecolari per affidabil… - zaiapresidente : ? Il protocollo per l'utilizzo dei test rapidi antigenici o dei tamponi molecolari per lo screening del Covid19. - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Continua il tira e molla tra regioni e ministero della Salute per equiparare i test an… - davide_tommasin : RT @Ruffino_Lorenzo: Conte a inizio novembre promise 250.000 tamponi molecolari e 100.000 rapidi al giorno. Dopo due mesi è evidente che la… - 539th : RT @zaiapresidente: ? Il protocollo per l'utilizzo dei test rapidi antigenici o dei tamponi molecolari per lo screening del Covid19. https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Tamponi antigenici Test antigenici validi come tamponi per confermare casi Covid: la nuova circolare del Ministero Fanpage.it Toscana, Covid: oggi giù i contagi, su i vaccini. I dati del 12 gennaio

Crescono i tamponi molecolari effettuati, oltre 7.500 nelle ultime 24 ore, e anche i test antigenici rapidi, più di 5.000 in un giorno. Intanto arrivano buoni dati anche dalle vaccinazioni anti ...

COVID-19 / Nelle Marche 499 nuovi positivi, 119 in provincia di Ancona

Aggiornamento del Servizio Sanità della Regione, contagi per il 14,2% dei tamponi del percorso nuove diagnosi ANCONA, 12 gennaio 2021 – Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ...

Crescono i tamponi molecolari effettuati, oltre 7.500 nelle ultime 24 ore, e anche i test antigenici rapidi, più di 5.000 in un giorno. Intanto arrivano buoni dati anche dalle vaccinazioni anti ...Aggiornamento del Servizio Sanità della Regione, contagi per il 14,2% dei tamponi del percorso nuove diagnosi ANCONA, 12 gennaio 2021 – Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ...