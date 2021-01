Stasera Tutto è Possibile, sesta edizione: giochi anti-Covid e niente pubblico (Di martedì 12 gennaio 2021) Stefano De Martino, Stasera Tutto è Possibile Per la programmazione di Rai2, ormai, è un appuntamento stabile. Stasera Tutto è Possibile fa parte di quei programmi che la rete rinnova quasi in automatico, come è infatti accaduto nell’attuale palinsesto invernale. La sesta edizione del «feel good show» condotto in prime time da Stefano De Martino inizierà quest’oggi – 12 gennaio (eccezionalmente al martedì, poi dalla settimana prossima al lunedì) – con la sua carrellata di giochi, stavolta riveduti e in parte corretti a motivo delle restrizioni sanitarie contro la pandemia. “C’è un protocollo da rispettare, e abbiamo dovuto adattare i giochi, che ora sono meno basati sul contatto fisico e più sulle parole, però siamo ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 12 gennaio 2021) Stefano De Martino,Per la programmazione di Rai2, ormai, è un appuntamento stabile.fa parte di quei programmi che la rete rinnova quasi in automatico, come è infatti accaduto nell’attuale palinsesto invernale. Ladel «feel good show» condotto in prime time da Stefano De Martino inizierà quest’oggi – 12 gennaio (eccezionalmente al martedì, poi dalla settimana prossima al lunedì) – con la sua carrellata di, stavolta riveduti e in parte corretti a motivo delle restrizioni sanitarie contro la pandemia. “C’è un protocollo da rispettare, e abbiamo dovuto adattare i, che ora sono meno basati sul contatto fisico e più sulle parole, però siamo ...

ruiu19 : Esattamente 9 anni fa, a quest’ora, era tutto fatto per il colpo che avrebbe cambiato la storia del calcio italiano… - Cocochanelll12 : RT @eliscrivecose: Oggi inizia quel programma pazzesco che è Stasera tutto è possibile GRAZIEEEEEEEEEE - kittesencul : RT @FurioGarbagnati: In ogni modo c’è un dato politico essenziale: se stasera le ministre non si dimettono fanno una figura di merda e con… - Laila46642689 : Che farica però oggi. Posso dirlo? Ma posso dirlo??? Dormito 2 ore, lavorato 10 e aver l'ansia pure per loro tutto… - SarevokFC : RT @FurioGarbagnati: In ogni modo c’è un dato politico essenziale: se stasera le ministre non si dimettono fanno una figura di merda e con… -