Smog: da Lombardia 100 mln per sostituire veicoli e caldaie inquinanti (2) (Di martedì 12 gennaio 2021) (Adnkronos) – Col bando autovetture, sarà possibile accedere al contributo (da un minimo di 4.000 euro ad un massino di 8.000) a fronte dell’acquisto di un’autovettura elettrica o a bassissime emissioni o di un motoveicolo solo elettrico. L’incentivo si applicherà a fronte dello sconto del venditore di almeno il 12% sul modello base o di almeno 2mila euro per auto elettriche e di almeno il 7% nel caso di motoveicoli elettrici. Gli incentivi saranno cumulabili con gli incentivi statali. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 12 gennaio 2021) (Adnkronos) – Col bando autovetture, sarà possibile accedere al contributo (da un minimo di 4.000 euro ad un massino di 8.000) a fronte dell’acquisto di un’autovettura elettrica o a bassissime emissioni o di un motoveicolo solo elettrico. L’incentivo si applicherà a fronte dello sconto del venditore di almeno il 12% sul modello base o di almeno 2mila euro per auto elettriche e di almeno il 7% nel caso di motoelettrici. Gli incentivi saranno cumulabili con gli incentivi statali. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Smog: da Lombardia 100 mln per sostituire veicoli e caldaie inquinanti (2)... - TV7Benevento : Smog: da Lombardia 100 mln per sostituire veicoli e caldaie inquinanti... - zazoomblog : In Lombardia è aumentato lo smog nonostante il lockdown - #Lombardia #aumentato #nonostante - Agenzia_Dire : Nella @RegLombardia si è registrato un incremento delle #polverisottili nel 2020 rispetto al 2019. Secondo l'assess… - zazoomblog : Smog: in Lombardia migliora su base pluriennale lockdown ininfluente su pm10 - #Smog: #Lombardia #migliora -