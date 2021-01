Saronno | trappole avvelenate per i cani in periferia | interviene Codacons Varese

Leggi su ilnotiziario

(Di martedì 12 gennaio 2021) Recentemente sono state segnalate sui social dellecon stecchini di legno intrisi di veleno e dei bocconi allineati nellasaronnese, in Via Tolstoj, nei pressi dell’entrata posteriore della scuola Rodari. Si tratta diesca messe appositamente per far del male agli animali, in particolare i. Non è la prima volta che td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.