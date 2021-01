Rissa alla scuola per stranieri: botte e sediate, cinque denunce. Ad accendere la miccia una cena con delle compagne di corso (Di martedì 12 gennaio 2021) PESARO - Rissa alla scuola di italiano per stranieri, cinque denunce. Sono da poco passate le 17 di ieri pomeriggio quando dei ragazzi pakistani di circa una ventina d'anni si sono ritrovati alla ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 12 gennaio 2021) PESARO -di italiano per. Sono da poco passate le 17 di ieri pomeriggio quando dei ragazzi pakistani di circa una ventina d'anni si sono ritrovati...

Anarygon : Andrea Zenga signore e signori, ci ha sbloccato il prossimo calcio in culo per spalancare la porta rissa alla capviotti ????????#TZVIP - bobinda8 : @nonelarena @N_DeGirolamo Si stava conversando civilmente, parla Telese e scoppia la rissa!! Alla fine mr. Telese p… - Ricordatibaude : Appena arrivata a Firenze semi rissa alla stazione ?????? non io eh - RiotLabOstia : RT @OssRepressione: Solidarietà a Lollo e Simo RACCOLTA FONDI SPESE LEGALI a seguito del processo-montatura per una rissa alla Statale di M… - AdornatoAntonio : RT @OssRepressione: Solidarietà a Lollo e Simo RACCOLTA FONDI SPESE LEGALI a seguito del processo-montatura per una rissa alla Statale di M… -