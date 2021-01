Pechino, mezzo milione di persone in lockdown per la nuova ondata di Covid-19 (Di martedì 12 gennaio 2021) . Più di mezzo milione di persone sono tornate in lockdown a Pechino per i timori di un focolaio di Covid-19. Tutti i villaggi rurali nel distretto di Shunyi sono bloccati per almeno tre giorni, fino al completamento del nuovo ciclo di test di massa. Sono 518.000 i residenti su un totale di 1,2 milioni che non saranno autorizzati a lasciare i villaggi fino al completamento dei test. Giorno dopo giorno torna la paura in Cina per il Coronavirus. Dopo le varie restrizioni adottate nella provincia dell’Hebei, più di mezzo milione di persone sono tornate in lockdown a Pechino per i timori di un focolaio di Covid-19. Un nuovo lockdown necessario secondo le autorità locali ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 12 gennaio 2021) . Più didisono tornate inper i timori di un focolaio di-19. Tutti i villaggi rurali nel distretto di Shunyi sono bloccati per almeno tre giorni, fino al completamento del nuovo ciclo di test di massa. Sono 518.000 i residenti su un totale di 1,2 milioni che non saranno autorizzati a lasciare i villaggi fino al completamento dei test. Giorno dopo giorno torna la paura in Cina per il Coronavirus. Dopo le varie restrizioni adottate nella provincia dell’Hebei, più didisono tornate inper i timori di un focolaio di-19. Un nuovonecessario secondo le autorità locali ...

