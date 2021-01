One Night In Miami | cronaca inventata di un incontro tra quattro miti della cultura afroamericana

Leggi su wired

(Di martedì 12 gennaio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=ZprXMxKgw Che cosa si siano detti realmente in quell’hotel aSam Cooke, Malcolm X, Jim Brown e Cassius Clay (ad un passo dal diventare Muhammad Ali) non lo sa nessuno. OneInsi inserisce in questo buco per inventare e creare una conversazione più vera del vero in cui ognuno è se stesso, cioè ognuno di questi noti personaggirinascitaha il carattere che effettivamente aveva e sostiene le posizioni che realmente sosteneva. È un confronto impossibile oltre che immaginario, ma proprio per l’incredibile forza che possiede il falso, è anche un confronto stranamente reale e capace di dire molto su quel che avviene ora nel mondo afroamericano. Il 25 Febbraio del 1964 Cassius Clay diventava campione del mondo dei pesi massimi battendo ...