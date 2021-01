Made in Italy, la serie televisiva in cui la moda è protagonista (Di martedì 12 gennaio 2021) “Made in Italy” è una nuova serie televisiva che Canale 5 propone ai telespettatori, una nuova sfida che si preannuncia vincente. “Made in Italy” si compone di quattro puntate per la regia di Luca Lucini e Ago Panini, con un cast vario ed eccezionale e la produzione della Taodue Film e Mediaset. L’appuntamento con la prima puntata sarà mercoledì 13 gennaio su Canale 5 in prima serata. La nuova serie televisiva “Made in Italy” racconta la nascita e l’affermazione delle grandi case di moda nella Milano degli anni Settanta. L’energia di un gruppo di stilisti cambierà la storia della moda a livello internazionale e i grandi creativi diventeranno il simbolo del Made in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 12 gennaio 2021) “in” è una nuovache Canale 5 propone ai telespettatori, una nuova sfida che si preannuncia vincente. “in” si compone di quattro puntate per la regia di Luca Lucini e Ago Panini, con un cast vario ed eccezionale e la produzione della Taodue Film e Mediaset. L’appuntamento con la prima puntata sarà mercoledì 13 gennaio su Canale 5 in prima serata. La nuovain” racconta la nascita e l’affermazione delle grandi case dinella Milano degli anni Settanta. L’energia di un gruppo di stilisti cambierà la storia dellaa livello internazionale e i grandi creativi diventeranno il simbolo delin ...

