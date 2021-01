Italia, scossa di terremoto: gente in strada (Di martedì 12 gennaio 2021) Il 12 Gennaio 2021 ore 17:38 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 e profondità 8.5 km a Sperlinga (EN). Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 3.2 è classificato come terremoto "molto leggero"e descritto nel modo seguente: spesso avvertito, ma generalmente non causa danni. Il precedente La parte centrorientale dell’isola, dove è presente il Parco delle Nebrodi, è spesso soggetta a piccole scosse, più o meno intense. L’ultima era avvenuta nel febbraio del 2019 quando si verificò alle 4:52 un sisma di magnitudo 3.3 tra i monti Nebrodi e le Madonie. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma aveva avuto ipocentro a 70 km di profondità ed epicentro a 5 chilometri da Castel di Lucio (Messina). Oltre al comune messinese, erano rimasti ... Leggi su howtodofor (Di martedì 12 gennaio 2021) Il 12 Gennaio 2021 ore 17:38 è stata registrata unadidi magnitudo 3.2 e profondità 8.5 km a Sperlinga (EN). Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 3.2 è classificato come"molto leggero"e descritto nel modo seguente: spesso avvertito, ma generalmente non causa danni. Il precedente La parte centrorientale dell’isola, dove è presente il Parco delle Nebrodi, è spesso soggetta a piccole scosse, più o meno intense. L’ultima era avvenuta nel febbraio del 2019 quando si verificò alle 4:52 un sisma di magnitudo 3.3 tra i monti Nebrodi e le Madonie. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma aveva avuto ipocentro a 70 km di profondità ed epicentro a 5 chilometri da Castel di Lucio (Messina). Oltre al comune messinese, erano rimasti ...

