Ginevra Lamborghini/ Dice no al matrimonio di Elettra e al GF Vip oppure…

CHAMP4GNEPROBS : ginevra lamborghini era lì lì per entrare, ma l’hanno esclusa quando ha detto di non voler parlare di elettra all’i… - saralaurora1987 : È Ginevra Lamborghini, una Influencer che lui ha frequentato recentemente. Ne ha parlato dalla D’Urso, esponendo il… -

Ultime Notizie dalla rete : Ginevra Lamborghini

Metropolitan Magazine Italia

Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra, il suo destino è in tv? Ginevra Lamborghini chi è? E’ la sorella della più famosa Elettra. Si è parlato molto spesso di lei in questi mesi per due motivi ben ...Bianca Guaccero in imbarazzo a Detto Fatto, Jonathan sbotta in diretta: "Che str***i che siete" Nella puntata di oggi 12 gennaio un probabile scherzo è ...