Emma e Amoroso | il bel messaggio di amicizia | fiducia e sostegno

Leggi su dilei

(Di martedì 12 gennaio 2021) Sono due donne forti, due professioniste affermate, due artiste. Ma sono soprattutto due amiche,e Alessandra. Le due cantanti hanno presentato oggi Pezzo di cuore il singolo che le vede per la prima volta insieme. Un progetto che era quasi scontato che sarebbe arrivato prima o poi, visto il legame tra le due interpreti pugliesi. Un rapporto nato ormai più di dieci anni fa, che è cresciuto, si è consolidato e si è evoluto, proprio come loro. “Era nell’aria da anni di fare canzone insieme ad Alessandra – ha raccontato– I fan ce lo chiedevano da un sacco di tempo. Ma alla fine è stata una scelta istintiva, io ero a Milano per X Factor, lei a Roma per delle cose sue. Avevo un senso di irrequietezza, avevo voglia di qualcosa di bello, di una canzone senza tempo. A canzone quasi ultimata l’ho inviata ad Alessandra, ci ...