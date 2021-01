Crisi, il soccorso azzurro non scatterà. Berlusconi: «FI mai ciambella di salvataggio di Conte» (Di martedì 12 gennaio 2021) Di sicuro c’è solo la Crisi, ormai inevitabile. Conte e Renzi, i duellanti, sono andati troppo avanti per poter innestare una retromarcia senza perdere la faccia. Il resto è avvolto nella nebbia dei “si dice” che verso sera, chissà perché, rimbombano nel Palazzo molto meno ipotetici di quanto non si rivelino all’indomani. Una voce particolarmente insistente investe Forza Italia e proviene dai piani alti del Pd: Goffredo Bettini. È stato lui, l’artefice del Conte-bis, a definire una «non eresia» il sostegno “responsabile” degli azzurri al governo orbo di Italia Viva. Bettini interloquisce con Gianni Letta che a sua volta ha il filo diretto con Berlusconi ancora ospite della figlia Marina in Provenza. Berlusconi: «È teatrino della politica» Il triangolo l’avevano considerato tutti. E non da ora. Ma ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 12 gennaio 2021) Di sicuro c’è solo la, ormai inevitabile.e Renzi, i duellanti, sono andati troppo avanti per poter innestare una retromarcia senza perdere la faccia. Il resto è avvolto nella nebbia dei “si dice” che verso sera, chissà perché, rimbombano nel Palazzo molto meno ipotetici di quanto non si rivelino all’indomani. Una voce particolarmente insistente investe Forza Italia e proviene dai piani alti del Pd: Goffredo Bettini. È stato lui, l’artefice del-bis, a definire una «non eresia» il sostegno “responsabile” degli azzurri al governo orbo di Italia Viva. Bettini interloquisce con Gianni Letta che a sua volta ha il filo diretto conancora ospite della figlia Marina in Provenza.: «È teatrino della politica» Il triangolo l’avevano considerato tutti. E non da ora. Ma ...

