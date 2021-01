Crisi di governo, Mastella e i responsabili: “Sono più di quanti si immagina, lavorerò per strutturarli” (Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“I responsabili ci Sono, molti di più di quelli che si possa immaginare”. Esperto di ‘Crisi di governo’, Sono molti in queste ore concitate a Roma a ‘interrogare’ Clemente Mastella. E il sindaco di Benevento, da parte sua, non si tira indietro. “Non posso prevedere quale sia la conclusione della Crisi di governo – si legge in un’intervista ad Adnkronos ripresa da IlFattoQuotidiano– questo bisognerebbe chiederlo chi la Crisi l’ha aperta. Posso però assicurare che i responsabili ci Sono e sarebbero molti di più di quelli che si possa immaginare, come del resto si è già visto nelle votazioni che si Sono tenute di in Parlamento, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Ici, molti di più di quelli che si possare”. Esperto di ‘di’,molti in queste ore concitate a Roma a ‘interrogare’ Clemente. E il sindaco di Benevento, da parte sua, non si tira indietro. “Non posso prevedere quale sia la conclusione delladi– si legge in un’intervista ad Adnkronos ripresa da IlFattoQuotidiano– questo bisognerebbe chiederlo chi lal’ha aperta. Posso però assicurare che icie sarebbero molti di più di quelli che si possare, come del resto si è già visto nelle votazioni che sitenute di in Parlamento, ...

