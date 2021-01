Covid, Ilaria Capua rivela: “Ecco quando finirà la pandemia” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) In Italia ci apprestiamo, secondo le analisi degli esperti, ad affrontare la terza ondata della pandemia Covid. In Inghilterra è record di contagi per la variante inglese. Ilaria Capua rivela:… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 13 gennaio 2021) In Italia ci apprestiamo, secondo le analisi degli esperti, ad affrontare la terza ondata della. In Inghilterra è record di contagi per la variante inglese.:… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

La7tv : #dimartedi La previsione della virologa Ilaria Capua: 'Mi dispiace, ma non credo che prima del 2023 ci potrà essere… - fanpage : #DiMartedì, non saremo liberi prima del 2023, parola di Ilaria Capua - Adnkronos : #IlariaCapua: 'Liberi tutti da #covid non prima di 2023' - Ioamolamiagent1 : RT @trincherov: @andiamoviaora Ecco il trucco.....vaccinazioni a tappeto e amplificazione del contagio - Davjd_S : RT @La7tv: #dimartedi La previsione della virologa Ilaria Capua: 'Mi dispiace, ma non credo che prima del 2023 ci potrà essere il liberi tu… -