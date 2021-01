Conte non snobba la Coppa Italia | “Trofeo che conta per l’Inter” (Di martedì 12 gennaio 2021) Antonio Conte ha rinunciato alla conferenza stampa pre-partita alla vigilia di Fiorentina-Inter. Il tecnico nerazzurro ha però rilasciato un’intervista esclusiva a Rai Sport in vista della gara di domani. “Coppa… L'articolo Conte non snobba la Coppa Italia “Trofeo che conta per l’Inter” proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 12 gennaio 2021) Antonioha rinunciato alla conferenza stampa pre-partita alla vigilia di Fiorentina-Inter. Il tecnico nerazzurro ha però rilasciato un’intervista esclusiva a Rai Sport in vista della gara di domani. “… L'articolononlacheper” proviene da Meteoweek.com.

lucatelese : La mossa di Conte che smarchera il bluff di Renzi e lo mette spalle al muro: “Se fai cadere il governo non starai m… - lucianonobili : “Non credo che le persone accetteranno una crisi mentre il Covid uccide” dice Conte. Caro Presidente, se il Covid u… - lucianonobili : Avrebbero dovuto scriverlo con noi, e invece no. Avrebbero dovuto almeno scriverlo, come chiediamo da mesi. È la se… - simoneferiti : RT @robymes: Quindi fatemi capire, i paladini onesti del vincolo di mandato sarebbero alla ricerca di 'responsabili' per un eventuale voto… - AmbrettaM : Non credo che il Pinocchio fiorentino faccia cadere il governo.conte covid #Renzi -