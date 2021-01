Beppe Fiorello | «È morto in macchina | solo» | toccante in diretta | a sorpresa il fratello Rosario

(Di martedì 12 gennaio 2021) Gli ascolti non hanno premiato troppo il programma di“Penso che un sogno così”, spettacolo che ha visto avvicendarsi sul palco grandi artisti, tra cui ilstesso dell’attore,. Uno show di carattere intimistico che ha raccontato in parallelo due storie: quella del cantante Domenico Modugno e del padre dei due artisti, scomparso a soli 58 anni. leggi anche l’articolo —> Eleonora Pratelli chi è la moglie di: anche lei nel mondo dello spettacolo Tra i momenti più emozionanti del programma “Penso che un sogno così” quello che mostra un lato inedito tanto diquanto di. I due hanno ricordato il padrea causa di un infarto. Nicola ...

Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: Non lo avrei mai immaginato #gfvip - tc480 : RT @Lavieestrose1: @GiusCandela Sono contenta e orgogliosa di fare parte di quel 12,25% che ha seguito Beppe Fiorello #pensocheunsognocosi… - Lavieestrose1 : @GiusCandela Sono contenta e orgogliosa di fare parte di quel 12,25% che ha seguito Beppe Fiorello #pensocheunsognocosi !!! - egitin07 : I geni di Rai 1 invece di fare concorrenza domenica sera a Fazio con le Suore...poteva mettere il megalomane Beppe… - PDUmorista : Beppe e Rosario #Fiorello hanno raccontato la morte del padre durante la trasmissione #pensocheunsognocosi 'E fu tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Beppe Fiorello

Lo show del prime time metterà insieme i due fratelli Fiorello per la gioia dei fan. di Matteo Fantozzi). Rosario Fiorello ospite del fratello Beppe a Penso che un sogno così. Rosario Fiorello non ha ...Nicola Fiorello fu trovato morto nel parcheggio dopo essere uscito per andare a comprare le sigarette. Nicola Fiorello è morto nel 1990 a causa di un infarto. Il video dell'omaggio di Beppe e Rosario ...