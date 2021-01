16 foglie intagliate in modo incantevole da un artista davvero talentuso L’arte di Lito Leafart

Leggi su virali.video

(Di martedì 12 gennaio 2021) Il mondo deltrova in tanti artisti, modi sempre nuovi per reinventarsi. Per chi è dotato di fantasia e creatività, ogni cosa, nel mondo può diventare una vera opera d’arte, che manifesti tutto il propriodi concepire il mondo. Alcune persone utilizzano le tele e la pittura, altre scolpiscono il legno o la pietra. Ma la particolare forma d’arte di unconosciuto come “” trova il propriodi fare arte nell’ intagliare le. Questogiapponese da tempo, ormai, raccoglie leverdi degli alberi, ricreando delle scenette vivaci, eleganti e assolutamente piene di fantasia. È straordinario come le sue opere risultino assolutamente dettagliate e incredibilmente precise. Queste piccole ...