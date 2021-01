12 gennaio | 586 nuovi contagi in FVG

(Di martedì 12 gennaio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 7.714 tamponi molecolari sono stati rilevati 586ai quali si aggiungono 61 casi già risultati positivi al tampone antigenico nei giorni scorsi e confermati da test molecolare, con una percentuale di positività dell’8,39%. Sono inoltre 2.016 i test rapidi antigenici realizzati e in cui sono stati rilevati 168casi (8,33%). I decessi registrati sono 20, ai quali si aggiungono 2 morti pregresse afferenti al periodo tra il 23 novembre e l’11 dicembre 2020. I ricoveri nelle terapie intensive sono 68 mentre quelli in altri reparti scendono a 671. I decessi complessivamente ammontano a 1.950, con la seguente suddivisione territoriale: 483 a Trieste, 905 a Udine, 428 a Pordenone e 134 a Gorizia. I totalmente guariti aumentano a 41.208, i clinicamente guariti salgono a 1.165, mentre le ...

occhio_notizie : Nella giornata di oggi si sono registrati 28 nuovi casi positivi al #Coronavirus su 586 tamponi analizzati dall'Asl… - MenoTele : -- Mercoledì 6 Gennaio 2021 -- #ISolitiIgnoti speciale Lotteria 5.384.000 (22,7%) #MilanJuventus 2.720.000 (9,9%)… - AskdataCovid : #Coronavirus, comunicato in data: 06 Gennaio 2021. 365 i nuovi casi accertati con 4.586 tamponi effettuati. I mort… - CCISS_Ministero : A1 Roma-Napoli code causa incidente tra Svincolo Valmontone (Km 586,5) e A1 Allacciamento Diramazione Roma Sud (Km… - AskdataCovid : 05 Gennaio 2021 i defunti sono 12 mentre i nuovi positivi accertati sono 404 in Liguria. Il totale dei tamponi posi… -

Ultime Notizie dalla rete : gennaio 586

Udine20 2020

Numeri in salita nel nuovo bollettino sul Coronavirus in Italia: aumentano i contagi e i decessi. I dati Covid di oggi e dei prossimi giorni decidono due partite intrecciate, fondamentali per gli ital ...TRIESTE Oggi, 12 gennaio, in Friuli Venezia Giulia su 7.714 tamponi molecolari sono stati rilevati 586 nuovi contagi ai quali si aggiungono 61 casi già risultati positivi al tampone antigenico nei gio ...