World of Warcraft: il famoso streamer Asmongold si prende una pausa da Twitch (Di lunedì 11 gennaio 2021) Asmongold è forse uno degli streamer più popolari per quanto riguarda World of Warcraft ed è molto amato dai fan. Sfortunatamente però a quanto sembra, lo streamer ha deciso di prendersi una pausa da Twitch, questa volta a tempo indeterminato. "Mi prenderò una pausa dallo streaming a tempo indeterminato", ha detto il 10 gennaio. "Ci ho pensato più e più volte su questo argomento nelle ultime settimane, motivo per cui ho perso così tanti giorni. Ci sono tantissime ragioni dietro questa mia scelta, forse troppe da elencare in un solo tweet". Asmongold in queste settimane ha fatto pochissime dirette streaming e già molti suoi fan hanno pensato che avesse esaurito le pile: a quanto pare c'è qualcosa di ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 11 gennaio 2021)è forse uno deglipiù popolari per quanto riguardaofed è molto amato dai fan. Sfortunatamente però a quanto sembra, loha deciso dirsi unada, questa volta a tempo indeterminato. "Mirò unadallo streaming a tempo indeterminato", ha detto il 10 gennaio. "Ci ho pensato più e più volte su questo argomento nelle ultime settimane, motivo per cui ho perso così tanti giorni. Ci sono tantissime ragioni dietro questa mia scelta, forse troppe da elencare in un solo tweet".in queste settimane ha fatto pochissime dirette streaming e già molti suoi fan hanno pensato che avesse esaurito le pile: a quanto pare c'è qualcosa di ...

Eurogamer_it : #WorldofWarcraft, il famoso streamer Asmongold ha deciso di prendersi una pausa. - DailyQuestIT : Rieccoci con l'appuntamento settimanale di Dark Legacy Comics! - AzzieThreadbare : RT @francdisa: Videogiochi come World of Warcraft possono essere l’apice dell’escapismo, ma se il mondo reale ti pone di fronte a standard,… - LaLeggivendola : RT @francdisa: Videogiochi come World of Warcraft possono essere l’apice dell’escapismo, ma se il mondo reale ti pone di fronte a standard,… - francdisa : Videogiochi come World of Warcraft possono essere l’apice dell’escapismo, ma se il mondo reale ti pone di fronte a… -

Ultime Notizie dalla rete : World Warcraft World of Warcraft: Shadowlands, la recensione: la nuova espansione del MMORPG Blizzard Multiplayer.it World of Warcraft: il famoso streamer Asmongold si prende una pausa da Twitch

Asmongold è forse uno degli streamer più popolari per quanto riguarda World of Warcraft ed è molto amato dai fan. Sfortunatamente però a quanto sembra, lo streamer ha deciso di prendersi una pausa da ...

Morto Brad Venable, doppiatore di Devil May Cry, Final Fantasy e molti altri

Brad Venable, doppiatore noto per aver dato la sua voce a giochi come Devil May Cry V, Final Fantasy VII Remake e altri, è morto a 43 anni.

Asmongold è forse uno degli streamer più popolari per quanto riguarda World of Warcraft ed è molto amato dai fan. Sfortunatamente però a quanto sembra, lo streamer ha deciso di prendersi una pausa da ...Brad Venable, doppiatore noto per aver dato la sua voce a giochi come Devil May Cry V, Final Fantasy VII Remake e altri, è morto a 43 anni.