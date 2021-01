Uomini e Donne, anticipazioni lunedì 11 gennaio: Sophie perdona Matteo, lui le fa un regalo (Di lunedì 11 gennaio 2021) Primo appuntamento settimanale di Uomini e Donne Prende il via una nuova settimana di programmazione di Uomini e Donne. Lo storico dating show pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi è tornato dopo la lunga pausa natalizia. Negli ultimi giorni invece, sul web gira voce che la conduttrice pavese sia propensa a realizzare una versione serale con i vip del suddetto programma. Nel frattempo, i tantissimi telespettatori della rete ammiraglia Mediaset avranno la possibilità, dopo la soap opera iberica Una Vita, di vedersi un altro episodio, il primo settimanale. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios? Per tutti gli spoiler dettagliati concesse dal noto portale Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo. Trono classico: Sophie perdona ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 11 gennaio 2021) Primo appuntamento settimanale diPrende il via una nuova settimana di programmazione di. Lo storico dating show pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi è tornato dopo la lunga pausa natalizia. Negli ultimi giorni invece, sul web gira voce che la conduttrice pavese sia propensa a realizzare una versione serale con i vip del suddetto programma. Nel frattempo, i tantissimi telespettatori della rete ammiraglia Mediaset avranno la possibilità, dopo la soap opera iberica Una Vita, di vedersi un altro episodio, il primo settimanale. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios? Per tutti gli spoiler dettagliati concesse dal noto portale Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo. Trono classico:...

lauraboldrini : Marciano anche oggi, come ogni domenica da agosto. A #Minsk e in tutto il Paese. Dicono basta alla violenze del re… - TeresaBellanova : Perché le donne, alla prova degli eventi e dei fatti, sono obbligate a dare ragione della loro autonomia di giudizi… - trash_italiano : La scelta solo se sei a Uomini e Donne. #GFVIP - IAMFILLY1 : RT @C90Linda: Il problema di fondo è che se sono due uomini ad amarsi, la loro è una storia d'amore mentre se lo fanno due donne, sono 'ami… - moonkiddx : RT @planisferiale: buongiorno donne ricordate di bere lacrime di uomini per restate idratate, treat yourselves queens???????????????? -