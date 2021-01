Ultime Notizie Roma del 11-01-2021 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 11 gennaio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio il governo prepara il primo provvedimento delcon nuove limitazioni una stretta in particolare sulla Movida arrivata dopo gli ultimi episodi di assembramenti effetti legali dietando l’asporto dei bar a partire dalle 18 ed estendendo il divieto di spostamento tra regioni anche nelle zone Gialle così come avvenuto dalle feste di Natale ad oggi confermato il coprifuoco dalle 22 sul tavolo c’è anche la possibilità di istituire una zona Bianca in cui poter riaprire tutto senza limitazioni i musei potrebbero riaprire ma solamente nelle regioni Gialle rientro in classe oggi per i ragazzi delle scuole superiori in Toscana Abruzzo e Valle d’Aosta i ragazzi rientreranno al 50% in presenza tutte le altre regioni hanno scelto di rinviare il ritorno sui banchi degli ...