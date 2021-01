Treat people with kindness di Harry Styles è il nostro mantra per il 2021 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il 1° gennaio – proprio per iniziare al meglio questo nuovo anno – Harry Styles ha pubblicato il videoclip di Treat people with kindness, il singolo estratto da Fine line, l’ultimo album del 2019. Eccolo qui in tutta la sua bellezza mentre volteggia in paillettes e glitter sul palco del Troxy Theatre di Londra insieme all’attrice Phoebe Waller-Bridge, celebre volto della serie tv Fleabag. https://youtu.be/L0X03zR0rQk Leggi su vanityfair (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il 1° gennaio – proprio per iniziare al meglio questo nuovo anno – Harry Styles ha pubblicato il videoclip di Treat people with kindness, il singolo estratto da Fine line, l’ultimo album del 2019. Eccolo qui in tutta la sua bellezza mentre volteggia in paillettes e glitter sul palco del Troxy Theatre di Londra insieme all’attrice Phoebe Waller-Bridge, celebre volto della serie tv Fleabag. https://youtu.be/L0X03zR0rQk

Il 1° gennaio – proprio per iniziare al meglio questo nuovo anno – Harry Styles ha pubblicato il videoclip di Treat people with kindness, il singolo estratto da Fine line, l’ultimo album del 2019.

Fai come Harry Styles e tratta le persone con gentilezza (a partire da una giacca con le paillettes)

Il cantautore britannico è stato all’altezza della sua fama da superstar e per il video "Treat People With Kindness", presentato a Capodanno, ha indossato un completo in stile jazz anni ruggenti inter ...

Il cantautore britannico è stato all'altezza della sua fama da superstar e per il video "Treat People With Kindness", presentato a Capodanno, ha indossato un completo in stile jazz anni ruggenti inter ...