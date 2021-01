Squadra che vince si rafforza. Rutelli e Covato alla guida di Formiche.net (Di lunedì 11 gennaio 2021) Sarà Giorgio Rutelli, 38 anni, il nuovo direttore responsabile di Formiche.net. Valeria Covato resterà condirettore della testata online, Flavia Giacobbe direttore della rivista mensile e Roberto Arditti direttore editoriale. Laurea in diritto comparato a Firenze, dopo studi a Bruxelles e Boston, Giorgio Rutelli dal 2010 ha iniziato a collaborare con Dagospia, fino a diventarne vicedirettore. Si è occupato di geopolitica, media, economia, e cerca di studiare l’impatto delle nuove tecnologie sulle nostre vite. “Sono entusiasta di questo nuovo incarico. Il mio obiettivo – spiega il neo-direttore – è aiutare il sito a crescere e consolidare il suo ruolo di bussola nel movimentato mare italiano (e internazionale), mettendo in campo passione civile e curiosità”. “A Giorgio Rutelli va il più caloroso ... Leggi su formiche (Di lunedì 11 gennaio 2021) Sarà Giorgio, 38 anni, il nuovo direttore responsabile di.net. Valeriaresterà condirettore della testata online, Flavia Giacobbe direttore della rivista mensile e Roberto Arditti direttore editoriale. Laurea in diritto comparato a Firenze, dopo studi a Bruxelles e Boston, Giorgiodal 2010 ha iniziato a collaborare con Dagospia, fino a diventarne vicedirettore. Si è occupato di geopolitica, media, economia, e cerca di studiare l’impatto delle nuove tecnologie sulle nostre vite. “Sono entusiasta di questo nuovo incarico. Il mio obiettivo – spiega il neo-direttore – è aiutare il sito a crescere e consolidare il suo ruolo di bussola nel movimentato mare italiano (e internazionale), mettendo in campo passione civile e curiosità”. “A Giorgiova il più caloroso ...

