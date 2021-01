Serie A, oggi si aprono le buste per i diritti TV internazionali (Di lunedì 11 gennaio 2021) Primo banco di prova per la Serie A con la cessione dei diritti TV internazionali. oggi l’apertura delle buste, giovedì l’assegnazione Nella giornata di oggi la Lega Calcio aprirà le buste con le offerte relative ai diritti televisivi internazionali relativi al prossimo triennio, 2021-2024. L’assegnazione definitiva avverrà giovedì 14 gennaio dopo l’assemblea di Lega. Inoltre, come segnala Gazzetta, per quanto riguarda invece le offerte per i diritti nazionali dovranno essere presentate entro le 10 del 26 del gennaio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Primo banco di prova per laA con la cessione deiTVl’apertura delle, giovedì l’assegnazione Nella giornata dila Lega Calcio aprirà lecon le offerte relative aitelevisivirelativi al prossimo triennio, 2021-2024. L’assegnazione definitiva avverrà giovedì 14 gennaio dopo l’assemblea di Lega. Inoltre, come segnala Gazzetta, per quanto riguarda invece le offerte per inazionali dovranno essere presentate entro le 10 del 26 del gennaio. Leggi su Calcionews24.com

FBiasin : Il più forte di tutti da oggi gioca in serie D, al #Sona. Ben tornato tra noi #Maicon. - OptaPaolo : 304 - Il #Milan ha interrotto oggi una serie di 27 incontri da imbattuto in #SerieA. La precedente sconfitta dei ro… - Carmela_oltre : RT @raicinque: “Le interviste impossibili” nuova serie in 6puntate in Prima TV scritta e diretta da #RobertoQuagliano da oggi lunedì #11gen… - Noovyis : (Il Trono di Spade: la serie completa in 4K da oggi su Infinity) Playhitmusic - - infoitsport : Spezia-Sampdoria oggi in tv: data, orario e come vederla in streaming, Serie A 2020/2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Serie oggi Serie A, le partite di domenica: risultati e classifica QUOTIDIANO.NET Cittadella senza Adorni nel match con l'Ascoli. Veneti riprendono oggi gli allenamenti

Dopo una giornata di riposo riprenderà oggi la preparazione del Cittadella in vista del match con l'Ascoli in programma Sabato 16 Gennaio alle ore 14 allo stadio "Tombolato" per la 18esima giornata d' ...

Immensa Carpegna Prosciutto, è Final Eight. Repesa: "Oggi un sogno diventa realtà"

5' di lettura 11/01/2021 - La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro raggiunge un traguardo eccezionale: grazie alla vittoria per 98-88 nel match della 15^ giornata di Serie A (ultima di andata) contro la ...

Dopo una giornata di riposo riprenderà oggi la preparazione del Cittadella in vista del match con l'Ascoli in programma Sabato 16 Gennaio alle ore 14 allo stadio "Tombolato" per la 18esima giornata d' ...5' di lettura 11/01/2021 - La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro raggiunge un traguardo eccezionale: grazie alla vittoria per 98-88 nel match della 15^ giornata di Serie A (ultima di andata) contro la ...