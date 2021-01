Scuola, Azzolina: 'La didattica a distanza non funziona più, sono preoccupata' (Di lunedì 11 gennaio 2021) commenta Milano, all'ospedale San Paolo arrivano i supereroi per i bambini e i pazienti Covid 1 di 13 2 di 13 3 di 13 4 di 13 5 di 13 6 di 13 7 di 13 8 di 13 9 di 13 10 di 13 11 di 13 12 di 13 13 di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 11 gennaio 2021) commenta Milano, all'ospedale San Paolo arrivano i supereroi per i bambini e i pazienti Covid 1 di 13 2 di 13 3 di 13 4 di 13 5 di 13 6 di 13 7 di 13 8 di 13 9 di 13 10 di 13 11 di 13 12 di 13 13 di ...

EmilioCarelli : ??DA NON PERDERE OGGI! @AzzolinaLucia sul @Corriere “Alcuni presidenti di regione non si rendono conto che chiudend… - Agenzia_Ansa : Azzolina: senza #scuola non c'è crescita, continuo a battermi #ANSA - HuffPostItalia : Azzolina: perché l'aperitivo sì e a scuola no? - Leone1Licia : RT @repubblica: Scuola, Azzolina: 'La Dad non funziona più, sono preoccupata' [aggiornamento delle 08:23] - MaurizioSeri1 : È totalmente inadeguata per il ruolo di Ministro della Pubblica Istruzione, ha commesso errori giganteschi: banchi… -