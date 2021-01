Pioggia di insulti sui social di Toti | “De Andrè ti avrebbe schifato”

Leggi su dire

(Di lunedì 11 gennaio 2021) GENOVA – Probabilmente lui si sarebbe fatto una risata, accendendosi una sigaretta e liquidando tutto con qualche aforisma tranchant. Ma a 22 anni dalla sua morte, Fabrizio De André continua a far discutere. Questa volta, non sono le parole delle sue canzoni ad accendere la polemica, ma il ricordo via Facebook del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che ha ricevuto non pochi commenti di sdegno. Tra le accuse di strumentalizzazione politica, c’è chi non va troppo per il sottile. “Quella chitarra minimo te la infilava nel c…”, oppure “Lui ti avrebbe schifato”, e ancora “Non sei degno di parlare di De André”. È lo stesso governatore a sottolineare gli insulti in un secondo post. “Ho ricordato Fabrizio De André, un grande cantautore, poeta, italiano, genovese e ligure. Un atto sentito personalmente e dovuto da presidente della Regione Liguria- scrive- in questi anni, abbiamo valorizzato molto i nostri cantautori, inserendo anche un corso specifico nelle scuole, in modo da tramandare anche ai più giovani la loro poesia e le nostre tradizioni. Siamo stati i primi in Italia a farlo e di questo sono orgoglioso”.