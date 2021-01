Penso che un Sogno Così, stasera in tv: Giuseppe Fiorello e la serata evento su Rai 1, chi sono gli ospiti (Di lunedì 11 gennaio 2021) Andrà in onda questa sera, lunedì 11 gennaio, in prima serata su Rai 1, lo spettacolo “Penso che un Sogno Così”. Si parte dal Sud per poi attraversare l’Italia intera: un viaggio emozionante che compirà Giuseppe Fiorello, il protagonista della serata evento. Penso che un Sogno Così, stasera in tv: chi sono gli ospiti “Penso che un Sogno Così” è un racconto basato su temi universali come la famiglia, il lavoro, il progresso, l’immigrazione dei nostri nonni. In parallelo, verrà raccontata anche la crescita musicale di Domenico Modugno che, con le sue canzoni, ha accompagnato la vita della famiglia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 11 gennaio 2021) Andrà in onda questa sera, lunedì 11 gennaio, in primasu Rai 1, lo spettacolo “che un”. Si parte dal Sud per poi attraversare l’Italia intera: un viaggio emozionante che compirà, il protagonista dellache unin tv: chigliche un” è un racconto basato su temi universali come la famiglia, il lavoro, il progresso, l’immigrazione dei nostri nonni. In parallelo, verrà raccontata anche la crescita musicale di Domenico Modugno che, con le sue canzoni, ha accompagnato la vita della famiglia ...

