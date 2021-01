Palozzi | stop ai tagli | Raggi irresponsabile

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma – In questo periodo di grande emergenza sanitaria, con la pandemia che sta avendo effetti disastrosi sull’economia di tante famiglie, reputiamo inaccettabili e irresponsabili i, inflitti dalla giunta, nel delicato e fondamentale settore dei servizi sociali”. Cosi’ in una nota il consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale Organizzazione di Cambiamo, Adriano. “Un bilancio, quello comunale, assolutamente insufficiente e ampiamente criticato da cittadini, opposizioni, municipi e numerose parti sociali”, spiega. “Vorremmo capire con quale coo e con quali ragioni si sia deciso di depotenziare le risorse economico-finanziarie per i servizi sociali. Siamo di fronte all’ennesimo capitolo negativo di una amministrazione sciatta e incompetente”. “Auspichiamo uno ...