Maria De Filippi fa C’è posta per te a Che tempo che fa | la gag da Fabio Fazio e le parole su Sanremo e la Rai

La «fifona» Maria De Filippi fa C'è posta per te (anche) in Rai. La conduttrice numero uno di Mediaset è stata ospite nella prima puntata del 2021 di Che tempo che fa, che è andata in onda ieri sera, domenica 10 gennaio, in prima serata su Rai 3. L'intervista tv alla presentatrice di Canale 5, però, anche mossasi da Roma a Milano per rispondere alle domande di Fabio Fazio (con e senza la paura dichiarata in video), si è ben presto trasformata in una simpatica gag, messa in piedi anche con la complicità del conduttore e degli altri protagonisti nel cast. "Io sono una fifona. Sul mio mestiere ho paura, io ogni volta che faccio qualcosa ho paura." Maria De Filippi a #CTCF pic.twitter.com/gPEVPR8BOt — Che tempo Che Fa ...

chetempochefa : 'Sanremo quando l'ho fatto ero nella condizione di panico e paura. Lo rifarei volentieri, con la Ferilli tutta la v… - chetempochefa : “Il signor Fabio Fazio ha accettato l’invito!” Che Posta Che Fa a #CTCF su @RaiTre con Maria De Filippi, @fabfazio… - chetempochefa : “Luciana è una persona speciale, onesta, generosa, sa suonare il piano, è una brava madre, le voglio bene ed è un p… - Laufan845 : RT @Ri_Ghetto: MARIA (DE FILIPPI) MA A CHI VUOI PRENDERE PER IL CULO SAPEVAMO DAL SECONDO 0 CHE ERA L'ULTIMA MARIA (LAMANNA) #cepostaperte - stefani89481245 : @moondie_as Deve crescere, è immaturo ancora a 25 anni.. età in cui non si è più bambini. Ha di nuovo tirato fuori… -