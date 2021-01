M5s costretti a ingoiare pure il “rospo” Boschi per salvare Conte. Ma la base grillina è in rivolta (Di lunedì 11 gennaio 2021) L’incubo peggiore per i grillini si chiama Maria Elena Boschi. Nell’inevitabile rimpasto e nel conseguente governo Conte-ter, l’odiata MEB potrebbe avere il ministero della Difesa. C’è persino una prospettiva ancora più terrorizzante per il M5s. La Boschi al posto di Lucia Azzolina. Un incubo che toglie il sonno a tanti, non solo nel Movimento 5 Stelle. Pensate a Marco Travaglio e Andrea Scanzi costretti a scrivere in difesa dell’odiata renziana, da un giorno all’altro. Quanti lettori del Fatto quotidiano reggerebbero all’ennesimo voltafaccia? Anche Airola schiuma rabbia ma deve rassegnarsi Nel M5s, i mal di pancia sono tanti. La base è furibonda, come si legge sui Social. Ma il terrore dei parlamentari tornare alle elezioni è ancora peggiore. “Boschi ministro? Bisogna essere ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 11 gennaio 2021) L’incubo peggiore per i grillini si chiama Maria Elena. Nell’inevitabile rimpasto e nel conseguente governo-ter, l’odiata MEB potrebbe avere il ministero della Difesa. C’è persino una prospettiva ancora più terrorizzante per il M5s. Laal posto di Lucia Azzolina. Un incubo che toglie il sonno a tanti, non solo nel Movimento 5 Stelle. Pensate a Marco Travaglio e Andrea Scanzia scrivere in difesa dell’odiata renziana, da un giorno all’altro. Quanti lettori del Fatto quotidiano reggerebbero all’ennesimo voltafaccia? Anche Airola schiuma rabbia ma deve rassegnarsi Nel M5s, i mal di pancia sono tanti. Laè furibonda, come si legge sui Social. Ma il terrore dei parlamentari tornare alle elezioni è ancora peggiore. “ministro? Bisogna essere ...

