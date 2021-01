Lo schianto li ha uccisi | madre e figlio 19enne commuovono la comunità

Leggi su chenews

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Un terribile incidente, che ha coinvolto, niente da fare per entrambi che lasciano profonda commozione. Incidente stradaleSalvatore Raimondi, di soli 19 anni, insieme a sua, Pompea Allegretti, medico di 58 anni, son rimasti vittime di un tragico incidente, avvenuto sulla tangenziale nord di Potenza. L’auto sulla quale viaggiavano i due, è uscita fuor strada insieme ad un furgone, probabilmente a causa del manto stradale ghiacciato. Niente da fare per Salvatore e sua, morti in seguito alle conseguenze riportate dall’incidente stradale. Il giovane Salvatore, studente al primo anno di Giurisprudenza, presso l’Università Federico II di Napoli, con la sua prematura ha commosso l’intera facoltà, che ha immediatamente espresso il dolore e la vicinanza alla famiglia, in seguito al ...