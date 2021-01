Lazio, Tare vuole anche un centrale: Kamenovic primo obiettivo (Di lunedì 11 gennaio 2021) La Lazio continua a monitorare il profilo di Kamenovic sul mercato e pensa ad un giovane difensore centrale. Le ultime La Lazio vince contro il Parma, mette nel mirino il Derby e intanto pensa a come rinforzarsi sul mercato. Come riporta il Corriere dello Sport, sul taccuino di Tare il primo nome è quello di Dimitrije Kamenovic, esterno sinistro del Cukaricki. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio VAI SU LazioNEWS24 Il giocatore è un classe 2000 in grado di giocare terzino ma anche centrale. La sua valutazione è di circa 3 milioni: al momento la Lazio ne avrebbe offerti 2 ma potrebbe salire per trovare l’accordo. Il giocatore dovrebbe arrivare però in estate, come spiega il Corriere dello ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Lacontinua a monitorare il profilo disul mercato e pensa ad un giovane difensore. Le ultime Lavince contro il Parma, mette nel mirino il Derby e intanto pensa a come rinforzarsi sul mercato. Come riporta il Corriere dello Sport, sul taccuino diilnome è quello di Dimitrije, esterno sinistro del Cukaricki. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNEWS24 Il giocatore è un classe 2000 in grado di giocare terzino ma. La sua valutazione è di circa 3 milioni: al momento lane avrebbe offerti 2 ma potrebbe salire per trovare l’accordo. Il giocatore dovrebbe arrivare però in estate, come spiega il Corriere dello ...

