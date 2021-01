“La discografia non è un mondo per donne” (Di lunedì 11 gennaio 2021) La FIMI ha appena pubblicato la classifica dei dischi più venduti durante il 2020 in Italia. I primi 5 sono collegati da un fil rouge: RAP – RAP – RAP – RAP – RAP. E questa non è decisamente una sorpresa. La vera sorpresa, se così possiamo chiamarla, è che le donne, nella musica, non interessano più a nessuno. Pochi le ascoltano in streaming, ancora meno gente compra i loro dischi (Elodie è la prima donna in assoluto alla posizione 22, poi, per trovare una italiana, bisogna passare alla 39 con Elettra Lamborghini) e il livello di “coolness” che raggiungono all’estero (basti pensare che nel mondo Dua Lipa e Lady Gaga sono ovunque in vetta e qui arrancano attorno alla trentesima posizione) qui è solo una chimera. Vi vedo già. State dicendo “facile citare una “music culture” che in Italia non esiste e non prenderà mai piede!” Critica oggettivamente ... Leggi su tpi (Di lunedì 11 gennaio 2021) La FIMI ha appena pubblicato la classifica dei dischi più venduti durante il 2020 in Italia. I primi 5 sono collegati da un fil rouge: RAP – RAP – RAP – RAP – RAP. E questa non è decisamente una sorpresa. La vera sorpresa, se così possiamo chiamarla, è che le, nella musica, non interessano più a nessuno. Pochi le ascoltano in streaming, ancora meno gente compra i loro dischi (Elodie è la prima donna in assoluto alla posizione 22, poi, per trovare una italiana, bisogna passare alla 39 con Elettra Lamborghini) e il livello di “coolness” che raggiungono all’estero (basti pensare che nelDua Lipa e Lady Gaga sono ovunque in vetta e qui arrancano attorno alla trentesima posizione) qui è solo una chimera. Vi vedo già. State dicendo “facile citare una “music culture” che in Italia non esiste e non prenderà mai piede!” Critica oggettivamente ...

