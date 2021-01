Inter, il CT della Danimarca punge Conte: “Eriksen, che spreco. Futuro? Sono convinto di una cosa” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Un matrimonio tormentato.Approdato in quel di Milano nel gennaio 2020 durante la sessione invernale di calciomercato, Christian Eriksen in nerazzurro ha trovato poco spazio. Il rapporto tra Antonio Conte ed il centrocampista classe 1992 non è certamente idilliaco, con il tecnico che non ha mai puntato con continuità su di lui. Ragion per cui, il Futuro dell'ex Tottenham - che non rientra nei piani dell'allenatore - sembra più lontano dall'Italia. Chi ha detto la sua sull'avventura del calciatore originario di Middelfart all'Inter è il commissario tecnico della Danimarca Kasper Hjulmand."Ha giocato davvero troppo poco nel 2020. È davvero uno spreco di qualità, tanto si è seduto in panchina. Quando vedo cosa può fare, spero e credo che quest’anno possa ... Leggi su mediagol (Di lunedì 11 gennaio 2021) Un matrimonio tormentato.Approdato in quel di Milano nel gennaio 2020 durante la sessione invernale di calciomercato, Christianin nerazzurro ha trovato poco spazio. Il rapporto tra Antonioed il centrocampista classe 1992 non è certamente idilliaco, con il tecnico che non ha mai puntato con continuità su di lui. Ragion per cui, ildell'ex Tottenham - che non rientra nei piani dell'allenatore - sembra più lontano dall'Italia. Chi ha detto la sua sull'avventura del calciatore originario di Middelfart all'è il commissario tecnicoKasper Hjulmand."Ha giocato davvero troppo poco nel 2020. È davvero unodi qualità, tanto si è seduto in panchina. Quando vedopuò fare, spero e credo che quest’anno possa ...

OptaPaolo : 16 - Il #Milan ha segnato almeno due reti in 16 partite in questo campionato: nella storia della #SerieA a girone u… - Inter : ?? | ESPORTS I risultati della Weekend League di #InterEsports ?? E voi come siete andati? ??... - pisto_gol : I tifosi del Milan dovrebbero essere contenti di aver visto contro la Juve il più bel Milan delle ultime giornate,… - Il_TerzoUomo : RT @GabrieleCats: Con @keneonwuakpa e @grecben parliamo di Roma vs. Inter e facciamo il punto sulle tre favorite per la vittoria della Prem… - henhoffman : RT @juveveryday: ?? Paulo #Dybala fuori per la partita contro l’#Inter domenica sera. ???? Il comunicato della #Juve ?? La situazione di #McKen… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter della Calciomercato Inter, per il Papu Gomez sono ore decisive. Pinamonti interessa al Crotone. Sport Fanpage SPORTITALIABET, BIG IN CAMPO DA FAVORITE IN COPPA ITALIA PER L'INTER ATTENZIONE ALLA TRAPPOLA FIORENTINA

Rigori, pali, Var e sostituzioni: tutte le quote degli ottavi di finale in gara unica su www.sportitaliabet.it Milano, 11 gennaio 2021 - La Coppa Italia entra nel vivo con la discesa ...

Inter, Hakimi è il nuovo Maicon. Ma Conte lo tratta come uno qualunque

Che ieri, per giustificare l'uscita di scena del calciatore marocchino - che col suo fantastico sinistro all'incrocio stava determinando la partita contro la Roma - ha dichiarato: '. Sono già 6 i gol ...

Rigori, pali, Var e sostituzioni: tutte le quote degli ottavi di finale in gara unica su www.sportitaliabet.it Milano, 11 gennaio 2021 - La Coppa Italia entra nel vivo con la discesa ...Che ieri, per giustificare l'uscita di scena del calciatore marocchino - che col suo fantastico sinistro all'incrocio stava determinando la partita contro la Roma - ha dichiarato: '. Sono già 6 i gol ...