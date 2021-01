Governo, Renzi: “Colleghi di maggioranza mi danno ragione, ma solo sui social” (Di lunedì 11 gennaio 2021) ROMA – “Se guardo i post anche di colleghi della maggioranza, danno tutti ragione a noi, nonostante io risulti antipatico, ma il problema è che lo dicono nei post e nei tweet, io lo voglio scritto nei documenti“. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi ai microfoni di Rtl 102.5. A CONTE DICO DI CORRERE, BASTA PERDERE TEMPO Leggi su dire (Di lunedì 11 gennaio 2021) ROMA – “Se guardo i post anche di colleghi della maggioranza, danno tutti ragione a noi, nonostante io risulti antipatico, ma il problema è che lo dicono nei post e nei tweet, io lo voglio scritto nei documenti“. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi ai microfoni di Rtl 102.5. A CONTE DICO DI CORRERE, BASTA PERDERE TEMPO

