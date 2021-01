Goffredo Bettini | Governo più stabile se entrano i leader

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 11 gennaio 2021) ?Sono giorni davvero difficili” dice in premessain un’intervista al Corriere della Sera in cui prova a delineare un punto di mediazione fra le varie forze della maggioranza per superare la crisi delConte bis. Perché si riparte da Giuseppe Conte, ”è il premier di undei 5 Stelle e di tutte le forze progressiste. Ha lavorato bene e il Pd lo sostiene con il suo profilo autonomo, ma con la massima convinzione. È per noi un punto di equilibrio imprescindibile. Altri scenari non ci appartengono”. “La crisi sociale e occupazionale morderà ancora di più quando prossimamente cadrà il blocco dei licenziamenti. E poi dagli Stati Uniti sono arrivate tremende immagini di violenza contro le istituzioni democratiche. Hanno suscitato un senso di tristezza e di allarmante fragilità circa il destino ...