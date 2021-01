Dayane Mello ha bestemmiato? Un video del Grande Fratello Vip chiarisce tutto (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dayane Mello ha detto una imprecazione? Dayane Mello ha bestemmiato nella casa del Grande Fratello Vip 5? E questa la domanda che molti telespettatori del reality show di Canale 5 si stanno ponendo nelle ultime ore. Ebbene sì, l’ex compagna di Stefano Sala è finita ancora una volta al centro delle polemiche perché, dopo aver sentito una sua esclamazione, in tanti hanno pensato ad una possibile imprecazione. Il tutto è accaduto quando la modella brasiliana stava parlando con la sua cara amica Rosalinda Cannavò. Proprio durante la chiacchierata, la donna si sarebbe lasciata scappare un’esclamazione in lingua Iberia, ovvero “por Dios”. Frase che hanno fatto pensare a dei termini blasfemia. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto di recente. La ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 11 gennaio 2021)ha detto una imprecazione?hanella casa delVip 5? E questa la domanda che molti telespettatori del reality show di Canale 5 si stanno ponendo nelle ultime ore. Ebbene sì, l’ex compagna di Stefano Sala è finita ancora una volta al centro delle polemiche perché, dopo aver sentito una sua esclamazione, in tanti hanno pensato ad una possibile imprecazione. Ilè accaduto quando la modella brasiliana stava parlando con la sua cara amica Rosalinda Cannavò. Proprio durante la chiacchierata, la donna si sarebbe lasciata scappare un’esclamazione in lingua Iberia, ovvero “por Dios”. Frase che hanno fatto pensare a dei termini blasfemia. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto di recente. La ...

GrandeFratello : Dayane contro Stefania: 'Lei ha visto che Tommaso è un personaggio fortissimo e si è attaccata a lui... è tutta una… - fanpage : 'A sedici anni ho preso tutte le medicine per morire'. Il drammatico racconto di Dayane. - GrandeFratello : Dayane ha appena trascorso una notte molto difficile... #GFVIP - Viper4Trash : RT @chae_kiara: 1) chi è la mamma di Dayane Mello, ex prostituta la delicatezza di non so cosa, rabbrividisco. #gfvip #rosmello https://t… - incommentabiIe : RT @gcomeg: C'è lo staff di Tommaso Zorzi e poi c'è lo staff di Dayane Mello #gfvip #rosmello -